مهجة القدس تنظم إفطارا جماعيا برام الله على شرف عوائل الشهداء والأسرى

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أمس الأربعاء، إفطارا جماعيا على شرف أهالي الشهداء والأسرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وشارك العشرات من ذوي الشهداء والأسرى في الإفطار الذي أقيم في "منتزه لين لاند" وسط قرى قلعة الشهيد القائد في سرايا القدس محمد رباح عاصي ( بيت لقيا- بيت سيرا - خربثا المصباح) غرب مدينة رام الله.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر أحمد دار نصر، أن هذه الافطارات تشكل نوعا من التجاذب المجتمعي، وخصوصا بين من يحملون هما واحد، ومصابون من ذات المصاب.

وأوضح دار نصر، أنها تشكل حالة من التعاضد بين عائلات الأسرى وعائلات الشهداء، حيث ينتج عن هذه الافطارات علاقات اجتماعية جديدة، وهي رسالة للاحتلال الذي يريد أن يزرع الفتنة والحقد، بأن هذه العائلات هي عائلة الوطن الواحد والأمثل، إننا موحدون في مقاومته.













