ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ماذا طلب محمد صلاح من أسطورة روما دي روسي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:53 - 30 مايو 2019
النجم محمد صلاح وأسطورة روما دي روسي النجم محمد صلاح وأسطورة روما دي روسي
بنك فلسطين
مشاركة

أكد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أن دانييلي دي روسي، قائد روما، سيكون مُرحبًا به حال انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وأعلن دي روسي رحيله عقب نهاية الموسم المنصرم، عن صفوف نادي روما، بعد 19 عامًا، قضاها اللاعب داخل جدران الجيالوروسي.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "دي روسي سيكون مُرحبًا به في الدوري الإنجليزي الممتاز، سأكون سعيدًا بشراكتي معه مجددًا".

وأضاف "إنه أسطورة كلاعب وصديق رائع، لا أعرف ماذا أقول، لكنني رأيت مباراته الأخيرة والجماهير تستقبله وتودعه، إنه أسطورة لروما ولكرة القدم الإيطالية".

وتابع لاعب روما السابق "أود أن أشكره وأتمنى له حظًا موفقًا في مغامرته الجديدة، أتمنى أن يأتي إلى هنا (البريميرليج)، أود اللعب معه في أي فريق، وأتمنى له كل التوفيق، إذا أتى لإنجلترا سيكون مُرحبًا به".

يذكر أن صلاح سبق له أن لعب برفقة دي روسي، خلال فترة تواجده بنادي روما، قبل الرحيل لليفربول منذ عامين.

متعلقات