ماذا طلب محمد صلاح من أسطورة روما دي روسي

أكد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أن دانييلي دي روسي، قائد روما، سيكون مُرحبًا به حال انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وأعلن دي روسي رحيله عقب نهاية الموسم المنصرم، عن صفوف نادي روما، بعد 19 عامًا، قضاها اللاعب داخل جدران الجيالوروسي.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "دي روسي سيكون مُرحبًا به في الدوري الإنجليزي الممتاز، سأكون سعيدًا بشراكتي معه مجددًا".

وأضاف "إنه أسطورة كلاعب وصديق رائع، لا أعرف ماذا أقول، لكنني رأيت مباراته الأخيرة والجماهير تستقبله وتودعه، إنه أسطورة لروما ولكرة القدم الإيطالية".

وتابع لاعب روما السابق "أود أن أشكره وأتمنى له حظًا موفقًا في مغامرته الجديدة، أتمنى أن يأتي إلى هنا (البريميرليج)، أود اللعب معه في أي فريق، وأتمنى له كل التوفيق، إذا أتى لإنجلترا سيكون مُرحبًا به".

يذكر أن صلاح سبق له أن لعب برفقة دي روسي، خلال فترة تواجده بنادي روما، قبل الرحيل لليفربول منذ عامين.