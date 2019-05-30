دعوة للمشاركة في جمعة "يوم القدس العالمي" في مخيمات العودة

دعا عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، جماهير شعبنا للمشاركة في فعاليات "يوم القدس العالمي" الذي يتزامن مع الجمعة "60" لمسيرات العودة وكسرت الحصار.

وأكد البطش على أن المشاركة هي تأكيد على رفض "صفقة القرن" الأمريكية، ولمؤتمرات تصفية القضية التي تنعقد تحت عنوان الرفاه الاقتصادي بالبحرين، وللتمسك بالقدس عاصمةً للشعب الفلسطيني كقبلة المسلمين الأولى وقيامة لأتباع سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل السلام.

كما دعا البطش، أبناء شعبنا في قطاع غزة إلى المشاركة في مخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار الخمسة وإلى أخذ أقصى درجات الحذر من العدو وقناصيه.

وشدد البطش، على أن استمرار مسيرات العودة وإحياء يوم القدس العالمي هي صفعة توجهها جماهير شعبنا وجماهير أمتنا لأصحاب مشاريع تصفية القضية وحماية لثوابت شعبنا الفلسطيني ودليل على وحدة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وغطرسة الأمريكان بالمنطقة.