إعلاميو غزة يرفضون مشاريع التصفية ويدعون لتوحيد الخطاب الإعلامي

جدد إعلاميون وصحفيون ومؤسسات وتجمعات إعلامية، اليوم الخميس، رفضهم القاطع لكل مشاريع التصفية التي تستهدف حقنا الفلسطيني وأبرزهــا ما يُسمى بـ "صفقة القرن"، رافضين كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال وقفة إعلامية نظمتها وزارة الإعلام ومؤسسة رواسي فلسطين ووكالة فلسطين اليوم الإخبارية، وعدد من التجمعات الإعلامية بعنوان (إعلاميون في مواجهة صفقة القرن) بمدينة غزة.

وأوضح صالح المصري رئيس وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في بيان صحفي صادر عن الوقفة الإعلامية، أن القضية الفلسطينية تتعرض للمؤامرات والمخاطر عبر ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من هجمةٍ مسعورةٍ تستهدفُ حقوقنا الفلسطينية المشروعة، ومع استمرار الأنظمة العربية في التطبيع مع العدو الصهيوني.

ودعا الإعلام الفلسطيني لتوجيه صرخة إعلامية رافِضة لكل المؤامرات التي تُحاك ضد القضية الفلسطينية، وتكاملاً مع دور شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.

واستنكر المصري، كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصةً التطبيعَ الإعلامي الذي يساهمُ في تمريرِ الروايةَ الصهيونية وتزييف الحقائق، مشجعاً ومحَرِضَّاً الاحتلالَ على ارتكاب المزيد من الجرائم.

كما دعا الأحرارَ في العالمِ والمناصرين لفلسطين إلى التحركِ العاجل والفوريّ، للتصدي للهجمة الامريكية، والالتزام بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، كما نطالب بمقاطعة المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد البحرين.

وطالب المصري القنوات والمؤسسات الصحفية بتوحيدِ خطابها الإعلامي في يوم القدس العالمي، الذي يعزز وحدة الأمة العربية والإسلامية، والتركيز على مدينةِ القدسِ وما تتعرض له من انتهاكاتٍ جسيمةٍ من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وأن تسَّلطَ الضوء على قضية فلسطين كقضيةٍ مركزيةٍ لكلِ الأمة.

كما دان الهجمةَ العنصرية التي تقيمها شركة فيسبوك ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني، والتي أثبتت خوفَ الاحتلالِ من سماع صوت الحق، الذي يطالبُ بالحقوقِ الإنسانية لشعبنا، كما ندعو إلى تشكيلِ جبهةٍ إعلاميةٍ فلسطينية لمتابعة والتصدي لهذه الإجراءات التعسفية.

كما أشاد بدور الإعلام الفلسطيني الذي أثبت حضوره الدائم في ميدان الحقيقة، ونوجه التحية إلى الإعلاميين في كل العالم الذين انحازوا لصالح الحق الفلسطيني.

وأعلن المصري، عن إطلاق موقع إلكتروني يحمل عنوان (أرض الشهداء) يتضمن الشهداء الفلسطينيين الذين مضوا على طريق العودة، والذي أعدتُه "الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين".

وشدد المصري على أن الإعلاميين سيبقون في ميدان الإعلام حاملين هموم شعبنا، وسيواصلون عملهم في فضح جرائم الاحتلال، وانتهاكاته بحقِ الأرض والإنسان، ومواجهة كل محاولات الطمسِ والتغييب التي يمارسها الأعداء، ولن نتوانى في إيصال رسالة شعبنا الفلسطيني المحاصر.