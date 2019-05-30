ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية
  3. عرض الخبر

نهائي كأس الضفة لكرة القدم السبت المقبل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:32 - 30 مايو 2019
كرة قدم كرة قدم
بنك فلسطين
مشاركة

أعلن اتحاد كرة القدم في الضفة، امس الأربعاء، تحديد موعد إقامة نهائي بطولة الكأس الذي سيجمع بين مركز بلاطة ومركز الأمعري يوم السبت المقبل على ملعب أريحا الدولي.

وأكَّد الاتحاد أنَّ تحديد النهائي تمَّ بالتشاور والتنسيق بين إدارتي مركزي بلاطة والأمعري، إضافة إلى طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمد بدير.

وناشد الاتحاد جماهير كرة القدم حضور المباراة وإخراجها بالطريقة التي تليق برياضة كرة القدم الفلسطينية وتطورها، متمنيًا التوفيق للفريقين العريقين.

وصعد فريقا بلاطة والأمعري للنهائي، بعدما تمكنا من تجاوز عقبتي فريقي هلال القدس والعيسوية على التوالي في الدور نصف النهائي.

متعلقات