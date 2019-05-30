بعد حل الكنيست: البيت الأبيض يعلن تأجيل نشر صفقة القرن لبعد سبتمبر 

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن خطة صفقة القرن ستعرض في الوقت الصحيح، وذلك في أعقاب إعلان الكنيست "الإسرائيلي" حل نفسها الليلة الماضية.

وأوضح أنه عندما تعتقد الإدارة الأمريكية أن هناك آمال بنجاحها على أكمل وجه سيتم نشرها.

أما بما يتعلق بمؤتمر البحرين الاقتصادي المرتبط بصفقة القرن قال المسؤول: أن المؤتمر سيعقد الشهر المقبل كما خطط له سابقاً.

يُشار إلى أن مستشاري الرئيس الأمريكي قد صرحوا مرارا وتكرارا بانه خطة صفقة القرن سيعلن عنها بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ولكن بعد حل الكنيست يبدو ان نشرها سيؤجل بعد سبتمبر .

واقرت الكنيست قبل قليل بالقراءة الثانية والثالثة الاخيرة حل نفسها وقد ايد القرار 74 عضوا وعارضه 45 عضواً.