الكنيست تقرر حل نفسها والذهاب لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر

أقرت الكنيست مساء اليوم، بالقراءة الثانية والثالثة حل نفسها، والذهاب لانتخابات جديدة، بعد فشل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تشكيل الائتلاف الحكومي، إثر رفض رئيس حزب اسرائيل بيتنا الانضمام للائتلاف.

وأيد قرار حل الكنيست (البرلمان الاسرائيلي) 74 عضواً وعارض القرار 45 عضوا.

وحاول نتنياهو جاهداً في الساعات الأخيرة لانقاذ نفسه لعدم التوجه لانتخابات جديدة، بعرض اربع حقائب وزارية على حزب العمل (اليسار)، إلا أن الأخير رفض، وهو ما شكل الطعنة الأخيرة لنتنياهو قبيل اجتماع الكنيست للتصويت على قرار حل نفسها بالقرائتين الثانية والثالثة.