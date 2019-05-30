حل الكنيست أفشل مخطط ترامب وقمة البحرين

رأى خبير في الشأن الإسرائيلي أن قرار الكنيست "الإسرائيلي" بحل نفسها والذهاب لانتخابات جديدة في 17 سبتمبر القادم، طعنة لمخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان ينوي الإعلان عن مشروعه المعروف باسم "صفقة القرن"، بعد عيد الفطر، وطعنة لقمة المنامة المنوي عقدها كخطوة أولى على طريق الاعلان عن الصفقة.

ووفقاً لمحلل وكالة فلسطين اليوم، فادي عبد الهادي، فإن ترامب سيضطر للانتظار أربعة أشهر أخرى، بعد فشل نتنياهو تشكيل إئتلافه الحكومي.

ولفت إلى أن قرار الكنيست بالذهاب لانتخابات جديدة سينعكس سلباً على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قاتل بقوة ضد المستشار القانوني للحكومة والذي حاول توجيه لائحة اتهام ضده قبل وبعد اجراء الانتخابات الاولي، وأن الأمور أصبحت مواتية أكثر للمستشار القانوني بعد حل الكنيست في تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو وزوجته ساره، ومن غير المستبعد أن يتم سجن نتنياهو خال الثلاثة أشهر المقبلة إن ثبتت التهم الموجه له في قضايا الفساد وقضبة شراء الغواصات الالمانية.

ورأى المحلل، أن سبب فشل نتيناهو هو رئيس حزب اسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، نظراً لأن نتنياهو جعل منه لا قيمة له عندما كان وزيراً للجيش في الحكومة الماضية التي استقال منها لوقف نتنياهو ضده وسحب منه صلاحيات عسكرية خاصة فيما يتعلق بالمواجهة مع قطاع غزة.