الكنيست تجتمع للتصويت على حل نفسها

تجتمع في هذه الساعة الكنيست "الإسرائيلية" للتصويت على حل نفسها.

وتنازلت المعارضة عن كلمتها حتى تسرع في حل الكنيست وتقطع الطريق على نتنياهو الذي استخدم كل الحيل و"الفهلوات" من أجل تركيب حكومة واستخدم كل الألاعيب السياسية دون جدوى.

الساعة 11 يلقي نتنياهو خطابا والساعة 11.30 التصويت داخل الكنيست وتنتهي فترة الـ 50 يوماً لمشاورات تشكيل الحكومة "الإسرائيلية".

وكان نتنياهو لجأ إلى حل الكنيست حتى يقطع الطريق عن إمكانية تكليف أي مرشح آخر للحكومة عوضاً عنه.

وفي هذه الإطار تعتبر هذه سابقة تاريخية حتى في دول العالم كلها أن يحل الكنيست قبل تشكيل الحكومة.

كانت حدثت من قبل في بريطانيا بعد ستة أشهر سقطت الحكومة والبرلمان وأجروا انتخابات لكن "إسرائيل" بهذه القضية تسجل رقماً قياسياً جديداً.

وكتب أيمن عودة ليستفز اليمين الصهيوني بنكتة: "إعلان دراماتيكي (نتانياهو اتصل بيوقال أنه مستعد للانسحاب من الارض المحتلة وإلغاء قانون العنصرية وتصحيح الظلم التاريخي للنكبة اذا اعطاه العرب حصانة)".