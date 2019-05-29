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نتنياهو يغري حزب العمل بأربعة وزارات لتشكيل ائتلافه الحكومي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:31 - 29 مايو 2019
رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو
بنك فلسطين
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قالت مصادر عبرية مساء اليوم إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اقترح على حزب العمل وزارة المالية و3 حقائب وزارية من اجل الدخول في الائتلاف الحكومي القادم.

وأضافت المصادر ان نتنياهو اقترح على زعيم حزب العمل افي جباي وزارة المالية و3 حقائب ودفن قانون الحصانة والمحكمة العليا للدخول في الحكومة.

وذكرت ان حزب العمل له 6 اعضاء كنيست 4 منهم يرفضون ولكن جباي وتال روسو قد يوافقان/ حينها سيضطران للانشقاق عن حزب العمل ويتحطم حزبهم ليصبحوا وزراء.

وأكدت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان مسؤولين كبار في حزب العمل قالوا إنهم تلقوا عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للانضمام إلى الحكومة وان الحزب يناقش الاقتراح.

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