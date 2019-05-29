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هآرتس: حصانة قانونية كاملة للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:44 - 29 مايو 2019
قاتل الشريف قاتل الشريف
بنك فلسطين
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أفادت صحيفة "هآرتس العبرية" اليوم الأربعاء، أن الادعاء العسكري "الإسرائيلي"، منح الحصانة الكاملة لجنود الاحتلال الاسرائيلي ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري "الإسرائيلي" لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات و "السايبر"، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم.

ونقلت الصحيفة عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

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