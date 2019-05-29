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الحكومة ترد على تسريبات زيادة رواتب الوزراء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:23 - 29 مايو 2019
حكومة محمد اشتية حكومة محمد اشتية
بنك فلسطين
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قال الأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم إن "الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وأوضح غانم في تصريحات له، أن الحكومة السابقة قد أصدرت قراراً منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.

وأكد غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الأخبار غير الدقيقة.

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