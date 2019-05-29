العاهل الأردني يؤكد لكوشنير ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال استقباله في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر على ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل"، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.

وذكرت القناة الإسرائيلية "كان" أن العاهل الاردني أكد في وقت سابق من لقاء كوشنير أن الأردن ستشارك في مؤتمر البحرين الذي سيناقش الشق الاقتصادي من "صفقة القرن"، إلى جانب الإمارات والسعودية، على الرغم من الرفض الفلسطيني للمؤتمر ومعارضته.

وقد أعلنت قناة "كان" العبرية أن الأردن أبلغ السلطة الفلسطينية نيته المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.