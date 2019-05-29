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الحكومة توضح حقيقة الوثائق المسربة بخصوص رفع الرواتب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:11 - 29 مايو 2019
وثائق مسربة وثائق مسربة
بنك فلسطين
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قال الأمين العام لمجلس الوزراء في رام الله أمجد غانم: "إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين، هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأوضح غانم في بيان صحفي، أن الحكومة السابقة كانت أصدرت قرارا منذ عامين يقضي برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد، ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب من رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو إلى الأمين العام لمجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل الحكومة السابقة، علمًا أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.

ودعا غانم المواطنين لعدم التسرع بإطلاق الأحكام وتداول الاخبار غير الدقيقة.

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