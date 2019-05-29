عطايا: إحياء يوم القدس يؤكد رفض العرب والمسلمين مؤامرة "صفقة القرن"

أكد ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا، أن إحياء "يوم القدس العالمي" و"يوم المقاومة والتحرير" بمثابة تأكيد على تمسك شعوب أمتنا العربية والإسلامية بأولى القبلتين، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رغم كل المؤامرات.

وأوضح عطايا، خلال إلقائه كلمة فلسطين في احتفال إحياء يوم المقاومة والتحرير في إقليم الخروب، أن صفقة القرن لن تمر من فلسطين، ولن تمر على القدس والمقدسات، ولن تمر بوجود المقاومة القوية.

وأشار عطايا إلى أن المقدسيين الذين يلتحمون في المواجهة مع المحتل يكسرون هيبته وقوته وسينتصرون حتماً.

وأوضح ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" أن كل المحاولات والمؤامرات التي أريد من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، على مدى عقود طويلة، قد باءت بفشل ذريع.

وختم عطايا بتجديد التمسك بخيار المقاومة حتى النصر والتحرير، داعياً إلى أوسع مشاركة في إحياء يوم القدس العالمي هذا العام رداً على مخطط الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية.