محمد صلاح يكشف أمنيته في نهائي دوري أبطال أوروبا

يتمنى النجم المصري محمد صلاح ، لاعب ليفربول الانجليزي، للعب دور مؤثر في نهائي دوري أبطال أوروبا ، ضد توتنهام هوتسبير، يوم السبت المقبل، ليساعد فريقه ليفربول للتويج باللقب وتعويض الخسارة فيا لعام الماضي من ريال مدريد الاسباني.

وكان محمد صلاح تعرض العام الماضي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد لإصابة بالغة في كتفه خلال التحام مع سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليغادر الملعب بعد نصف ساعة فقط، وخسر ليفربول في نهاية المطاف (3-1).

ويستمد المهاجم المصري محمد صلاح الإلهام هذه المرة من تفكيره في تسجيل هدف الفوز ومساعدة فريقه على إحراز لقبه الأوروبي السادس.

وأبلغ محمد صلاح الصحفيين أمس الثلاثاء "أتمنى أن ألعب المباراة كاملة في نهائي دوري أبطال أوروبا هذه المرة ويحدوني الأمل في تصحيح ما حدث الموسم الماضي وتحقيق نتيجة جيدة والفوز بالبطولة".

وقال "(تسجيل هدف الفوز) ليس مجرد حلم. أتمنى أن يصبح حقيقة وأسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ".

وأضاف محمد صلاح: "ليفربول تعلم من دروس خيبة أمل الموسم الماضي وإن الفريق في حالة أفضل هذه المرة".

وتابع الدولي صلاح "هذا ثاني نهائي دوري أبطال أوروبا لنا على التوالي. خسرنا النهائي الأول لكن كل شيء يبدو أفضل هذه المرة ولدينا خبرة أكبر من المرة السابقة".

وختم "أتمنى أن نحرز اللقب سيكون الأمر صعبًا. إنها مباراة نهائية ولن يكون أي منافس سهلًا، والأمر صعب لأن (توتنهام) فريق إنجليزي".