فلسطين تواجه قيرغيزستان 11 يونيو المقبل

من المقرر أن يواجه المنتخب الفلسطيني، نظيره القيرغيزستاني ودياً على ملعب الأخير، 11 يونيو/ حزيران المقبل، ضمن أيام الفيفا.

وتعتبر هذه المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب الفلسطيني، منذ مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقال فهد العتال، عضو الجهاز الفني للمنتخب الوطني، إن الجهاز الفني بقيادة نور الدين ولد علي، بدأ التحضير لتلك المباراة.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب خلال اليومين المقبلين عن القائمة النهائية التي ستخوض اللقاء، بعد إنهاء الاتصالات مع اللاعبين المحترفين وتأكيد الحضور، خاصة أن المباراة تقام ضمن أجندة فيفا.

والتقى المنتخبان الفلسطيني والقيرغيزي مرتين مؤخراً في إطار تحضيراتهما لكأس آسيا الأخيرة، حيث تعادلا في العاصمة بيشكيك (1/1)، بينما فازت قيرغيزستان على فلسطين في المباراة الثانية بالدوحة (2/1).