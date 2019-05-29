غداً كلمة هامة للقائد النخالة في يوم القدس العالمي

من المقرر أن يُلقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة كلمة هامة غداً الخميس بمناسبة يوم القدس العالمي.

وتُحيي الشعوب العربية والإسلامية والجاليات العربية والإسلامية في مختلف أنحاء العالم يوم القدس العالمي من كل عام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تأكيداً على تمسك الشعوب بالقدس عاصمة للفلسطينيين.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد دعت أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير للمشاركة في يوم القدس العالمي، الذي يوافق يوم الجمعة المقبل، مشددة على ضرورة تحرك الشعوب العربية والمسلمة في أنحاء العالم كافة لحماية تاريخ القدس وهويتها.