محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح ، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز الفردية سواءً مع ناديه أو في بطولة الدوري الممتاز، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعدما توّج بجائزة أفضل هدف للريدز في هذا الموسم حسب اختيار الجماهير، وذلك في الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الموقع الرسمي للنادي.

وأعلن نادي ليفربول عن جوائز الموسم الحالي، إذ حاز هدف محمد صلاح في تشلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" شهر أبريل/ نيسان الماضي في إطار الأسبوع الرابع والثلاثين من "البريميرليغ"، على جائزة الهدف الأفضل.

وجاء هدف محمد صلاح في تشيلسي الذي اختير الأفضل من جماهير "الريدز"، بعدما استقبل على الجهة اليمنى كُرةً طويلة من زميله الهولندي فان دايك، قبل أن يتجاوز الظهير الأيسر البرازيلي إيمرسون، ليُسدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس كيبا أريزابالاغا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد تُوّج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكن هذه المرة مناصفة بينه وبين زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بير إيمريك أوباميانغ مهاجم نادي أرسنال، بعدما تمكن الثلاثة من تسجيل 22 هدفًا.

ويستعد محمد صلاح وناديه ليفربول لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل، عندما يواجه الريدز نظيره توتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.