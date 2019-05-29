كلوب يتحدث عن صيام محمد صلاح وماني في نهائي دوري أبطال أوروبا

تحدث يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن احتمالية صيام نجمي فريقه محمد صلاح ، وساديو ماني، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبر السبت المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا: "في هذه الحياة، هناك أمور كثير أهم من كرة القدم، وليس لدي أي مشكلة مع صيام كل من محمد صلاح وساديو ماني، احترم دينهم لقد كانوا دائما رائعين، وكانوا يقدمون الأفضل على الميدان سواء كانوا صائمين أم لا".

ومضى: "هناك أيام يأتي فيها ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين لحجرة الملابس، لأنهم كانوا يصلون، وأنا احترم ذلك وليس لدي مشكلة معه".

وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لـ نهائي دوري أبطال أوروبا، وتأهل ليفربول لـ نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليلاقي توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يمتلك في جعبته خمسة ألقاب دوري أبطال.