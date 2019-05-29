قُبيل عيد الفطر.. مستفيدو "طموح 2" يناشدون والمالية تُطمئن

اشتكى العديد من الخريجين والعمال المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت "طموح 2" من تأخر صرف الدفعات المالية المستحقة لهم.

والتحق 5000 خريج وعامل في برنامج "طموح 2" مقابل التشغيل المؤقت في المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وبلديات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني لفترة تتراوح بين 3 و6 شهر.

وبموجب المشروع من المقرر أن يتم تشغيل الخريجين لمدة 6 أشهر، بينما العمال لـ 3 أشهر، بينما سيتقاضى خريجي البكالوريوس (1000) شيكل، أما خريجو الدبلوم والعمال سيتقاضون (900) شيكل.

لكن جميع الملتحقين بالبرنامج على بند العمال لم يتلقوا رواتب منذ بداية عملهم في شهر مارس الماضي، مما أثار قلقهم وخوفهم، إذ استبشر المستفيدون من البرنامج خيرًا بعد أن نهشتهم أعوام البطالة.

زكريا صالح أحد المستفيدين من البرنامج عبَّر عن خيبة أمله نتيجة الانتظار الطويل لصرف الدفعات المالية دون جدوى، مؤكدًا أنهم أكثر الفئات احتياجًا خاصة في ظل موسم رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر السعيد.

وقال صالح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إنه بدأ العمل ضمن "طموح 2" في الأول من مارس الماضي ولم يتلقَ أيَّ دفعة مالية من وزارة المالية حتى الآن، حاله حال جميع الملتحقين على بند العمال في البرنامج.

ونوَّه إلى أن الخريجين ضمن البرنامج اللذين يعملوا 6 أشهر، تلقوا سابقًا دفعات مالية عن الأشهر الثلاثة السابقة، ولا زالوا بانتظار صرف الدفعات المالية الخاصة بالأشهر الثلاثة الأخرى.

وناشد الشاب المسؤولين بصرف دفعة مالية عن شهر واحد على الاقل خاصة وهم على موعد مع عيد الفطر السعيد.

وفي ذات السياق قال الشاب عبد الله أحمد، إن عدم تلقي المستفيدين من برنامج "طموح 2" للدفعات المالية يثقل كاهلهم ويزيد من الأعباء عليه، وعلى الوزارة أن تعمل جاهدة من أجل الصرف في أسرع وقت.

وأوضح أحمد لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الذهاب للعمل يحتاج إلى مواصلات ذهابًا وإيابًا، إضافة إلى مصاريف خاصة، لافتًا إلى أنه يضطر إلى الاستدانة من أخوته وأصدقائه للذهاب للعمل، وهذا ما يجري لدى الكثير من المستفيدين.

ونوَّه إلى أن الوزارة يجب أن تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، والعمل على التخفيف عنهم، لا زيادة هذه الأعباء.

من جهتها أوضحت وزارة المالية أن تأخر صرف الدفعات المالية للمستفيدين من برنامج "طموح2" يعود لأسباب تتعلق بالإجراءات الخاصة بحصر دوام المستفيدين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على صرف دفعة مالية في وقت قريب.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة بغزة بيان بكر إن "العديد من المستفيدين من البرنامج يعملون في أماكن متعددة، وعملية حصر الدوام تأخذ وقتًا، مما يؤخر وصول الكشوفات لوزارة المالية من وزارة العمل".

ولفت بكر في حديثه لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل صرف دفعة مالية لـ 5000 مستفيد من برنامج التشغيل خلال وقت قريب.

يُشار إلى أن وكيل وزارة العمل في غزة موسى السماك قال في تصريحات سابقة: "مشروع التشغيل المؤقت يسعى إلى تخفيض نسبة البطالة بين الخريجين وتنمية قدراتهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تحريك الوضع الراكد، وتغطية العجز الكبير في الكادر البشري بالمؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

وأكد السماك أن مشروع "طموح 2" مدعوم فقط من وزارة المالية وتم الإعلان عنه من اللجان الحكومية المختصة، وليس له علاقة بالمنحة القطرية.

وكانت وزارة العمل أعلنت مطلع نوفمبر الماضي (عام 2018) مشروع مؤقت لتشغيل 10 آلاف خريج وعامل، ونشرت أسماء 5 آلاف من المستفيدين ضمن الدفعة الأولى في 18 من ذات الشهر.