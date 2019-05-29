دغلس يحذر من استهداف الاحتلال للأراضي المسماة "ب" ومنع العمل فيها

حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، من استهداف حكومة الاحتلال والمستوطنين، للأراضي المسماة "ب"، وعدم السماح للمواطنين البناء او العمل فيها.

وقال دغلس في تصريحات صحفية: إن قوات الاحتلال اخطرت بوقف العمل والبناء في منزلين بقرية بورين جنوب نابلس خلال اسبوع واحد، بحجة انها مناطق مصنفة "ب"، وهو ما ينذر بتجميد هذه الاراضي وبالتالي الاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المحيطة بالقرى.

واضاف: ان الاحتلال يتعمد وقف العمل بهذه الاراضي في قرى مثل بورين، وعصيرة القبيلة، ومادما، وحوارة وعوريف، سواء من ناحية البناء او الاستصلاح او شق الطرق".

وذكر دغلس ان المواطنين محمد عبد الحكيم النجار، ومنتصر نافع منصور، من بورين قد اخطرتهما قوات الاحتلال العمل في بناء منزليهما، واستولت على معدات منهما.