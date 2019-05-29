“العفو الدولية” تطالب شركة أمريكية بوقف الترويج للمستوطنات الإسرائيلية

طالبت منظمة العفو الدولية، شركة “تريب أدفايزر” (TripAdvisor) الأمريكية، بوقف الترويج للأماكن السياحية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن موقع “تريب أدفايزر” يروج لنحو 70 عقارا ومكانا، في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن موقع “تريب أدفايزر”، يعزز من خلال هذا النشاط اقتصاد المستوطنات ويساهم في توسيعها ويضفي الصفة القانونية عليها.

وأضافت: “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، حيث أن إنشاءها يمثل جريمة حرب، لأن المستوطنات أنشأت على الأراضي الفلسطينية المسلوبة، فلا ينبغي أن تكون وجهات سياحية أبدا”.

وطالبت “العفو الدولية”، ستيفن كوفير، الرئيس التنفيذي لشركة “تريب أدفايزر” بوقف إدراج أو ترويج العقارات والأنشطة وأماكن الجذب الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، أو التي يديرها المستوطنون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان.

وقالت: “إن للمستوطنات أثر مدمر على مجموعة واسعة من الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في مستوى معيشي لائق، وفي السكن، وفي الصحة، وفي حرية التنقل وفي التعليم، كما أن وجود المستوطنات يشل الاقتصاد الفلسطيني، وتوجيه السياحة للمستوطنات، يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه”.

وبينت المنظمة أن مطالبتها لشركة “تريب أدفايزر” يأتي بسبب أهميتها بالنسبة للقطاع السياحي في المستوطنات الإسرائيلية، حيث يحظى موقعها الالكتروني للسياحة بأكبر عدد من الزيارات من قبل الزوار الأجانب إلى "إسرائيل".