البنك الإسلامي يؤجل أقساط الموظفين العموميين للشهر الحالي

أعلن البنك الإسلامي الفلسطيني اليوم الأربعاء، عن تأجيل استيفاء قسط شهر أيار/مايو الحالي على العملاء.

وأوضح البنك، أنه سيؤجل استيفاء قسط الشهر الحالي على العملاء من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وبدون أي عمولات أو رسوم إضافية.

وقال البنك في إعلان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن ذلك لمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، ونظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيزاً لصموده.

وأوضح، أن طلب التأجيل يتم من خلال زيارة الموظف لأقرب فرع لديه.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية طاحنة بانت في الأشهر الأخيرة، جراء منعها استلام أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي منقوصة، ما دفع الحكومة الفلسطينية لإعلان حالة "التقشف"، حيث باتت غير قادرة على صرف رواتب كاملة لموظفيها.

ويأتي ذلك في إطار الضغط والابتزاز للحالة الفلسطينية، ولدفعها من أجل التعاطي بشكل إيجابي مع الخطة الأمريكية "صفقة القرن".

يشار إلى أن الحكومة، صرفت في 2 أيار/ مايو الماضي، رواتب الموظفين العموميين، حيث دفعت 60% من قيمة الراتب الأساسي بحد أدناه 2000 شيكل، وأقصاه 10,000 شيكل.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّة، قبل أيام، عن اقتراض الحكومة أموالاً من البنوك الفلسطينية، وذلك لتأمين صرف الرواتب للموظفين.