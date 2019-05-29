غضب واسع عقب هزيمة السعودية أمام فريق مالي

شنّ سعوديون هجومًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب هزيمة منتخبهم السعودي من مالي، معبرين عن غضبهم بإلقاء اللوم على الحارس عبد الرحمن الشمري الذي قام بتمرير الكرة بالخطأ لمهاجم مالي الذي سددها في الشباك الخالية.

واتهم النشطاء والمغردين أيضًا الاتحاد السعودي بعدم الاهتمام بالفريق والانشغال بالنادي الأصفر "المدلل" على حساب سمعة الكرة السعودية. حسب وصفهم.

وتلقى المنتخب السعودية الهزيمة الثانية تواليا بكأس العالم للشباب، تحت 20 سنة، على يد منتخب مالي، بنتيجة 3-4، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة "E" بالبطولة المقامة حاليا في بولندا.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات عبر موقع "تويتر"، فغّرد محمد: "عندما تستقبل شباكك مثل هذا الهدف، اعلم تماماً أن الفوز "بعيد".. حارس مرمى منتخب السعودية ظن نفسه تير شتيغن.. لعب بالنار بثقة مبالغ فيها أمام مرماه.. في النهاية خسر الأخضر أمام مالي 4-3 في مونديال الشباب رغم أن ممثلنا العربي كان متقدما بهدفين نظيفين!".

وغرّد أخر: "مدرب المنتخب للشباب شفت له لقاء تلفزيوني اثناء إعداد المنتخب وكان شخص سلبي في حديثة ابتعد عن لغة التدريب وكان يشن هجوم على من يخالفه في فكره التدريبي ... بعدها عرفت ان المنتخب لن يذهب بعيداً مع هذه العقلية الهجومية".

وكتب الناشط محمد: "طبيعي ان تشاهد منتخب بهذا المستوى الهزيل، الاتحاد السعودي مشغولين بناديهم الأصفر المدلل، أهم شيء عندهم تدمير الهلال ودعم ناديهم الأصفر ولو على حساب سمعة الكرة السعودية".

ودون جوستافو: "حارسنا البطل عبد الرحمن الشمري كلنا نعلم قدراتك وهذا الخطأ لن يجعلنا نفقد الثقة فيك ومتأكدين ستعود اقوى ولتنظر إلى عبدالله المعيوف اخطأ نفس خطأك ايام الاهلي ونكبهم ولقم خمسة بمونديال روسيا والان يلقبه جمهور الهلال بكاسياس".

وفي تفاصيل المباراة، تقدم المنتخب السعودي بالنتيجة عند الدقيقة 9 بإحراز الهدف الأول عن طريق "فراس البركان"، قبل أن يعزز من تفوقه بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها "حسان محمد تمبكتي" عند الدقيقة 20.

وانتفض المنتخب المالي عند الدقيقة 36، ونجح في تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول عن طريق "سيكو كوتا" قبل أن يدرك التعادل بهدف ثاني وقع عليه لاعبه "إبراهيم كوني" عند الدقيقة 54.

وعاد الأخضر السعودي للتقدم من جديد عند الدقيقة 63 بإحراز الهدف الثاني عن طريق "خالد الغنام"، قبل أن تتلقى شباكه هدفين عند الدقيقتين 70 و90 عن طريق الثنائي المالي "تراوري" و"كمارا".

وبهذه الهزيمة ظل المنتخب السعودي في المركز الرابع والأخير بدون رصيد، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط احتل بهم المركز الثاني.

كان الأخضر خسر أولى مبارياته أمام منتخب فرنسا، بنتيجة 2-0، ولم يتبق له سوى مباراة واحدة أمام منتخب بنما، الجمعة، 31 مايو/أيار الحالي، في ختام دور المجموعات.

وشهدت المجموعة "E" مواصلة المنتخب الفرنسي نتائجه المتميزة بالفوز على نظيره منتخب بنما بنتيجة 2-0.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الخامسة بـ 6 نقاط ويحل منتخب بنما في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وضمن منافسات المجموعة "F"، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزه الثاني على نظيره البرتغالي بنتيجة 2-0.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة السادسة بـ 6 نقاط، وتحل البرتغال في المركز الثالث بـ 3 نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني، الذي فاز على منتخب جنوب أفريقيا، الذي ظل بدون رصيد في المركز الرابع.

وتشهد بطولة كأس العالم للشباب 2019، مشاركة 24 منتخبا، تم تقسمهم على 6 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، لتبدأ منافسات دور الـ 16.

منتخبنا للشباب يتذيل مجموعته خالي النقاط.. مثل ما حدث للمنتخب الأول في امم اسيا، لن ينتظر الجمهور السعودي اي نتيجة تسعده في ظل ادارة اتحاد هزيل مسير يفكر ويخطط ويهتم بناديه المدلل اكثر من منتخبات الوطن !!

#السعوديه_مالي — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) May 28, 2019

لم نكن نبالغ او نتجنى على اتحاد الكرة عندما كنا ننتقده ع ضياعه وتخبطه في قراراته اثناء الموسم وتغيير رئيسه واعضائه اكثر من مرة،وان عمله هذا سيدمر الكرة السعودية بشكل لا يتوافق ابداً مع تطور واهداف رؤية 2030

ولانقاذ ما يمكن انقاذه فان الأمل بسمو ولي العهدحفظه الله .#السعودية_مالي pic.twitter.com/O7QmVWFquW — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) May 28, 2019

#السعوديه_مالي



انحدار في انحدار



طبيعي ان تشاهد منتخب بهذا المستوا الهزيل



الاتحاد السعودي مشغولين بناديهم الأصفر المدلل

أهم شي عندهم تدمير الهلال ودعم ناديهم الأصفر ولو على حساب سمعة الكرة السعوديه — زعيم آسيا (العالمي) (@f1613981) May 29, 2019