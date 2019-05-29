طائرة أميرية قطرية تهبط في مطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية

قال موقع “قطر اليوم” إن طائرة أميرية قطرية هبطت في مطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل عامين، بعد إعراب الدوحة عن استعدادها لحضور قمم دعت إليها السعودية بمكة.

ونشر حساب “قطر اليوم” على “تويتر” صورة للطائرة وكتب: “الطائرة الأميرية القطرية تهبط بمطار جدة لأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر”.

وقال محلل الطيران، أليكس ماشيراس والذي يقدم تقارير عن الطيران عبر شبكة “سكاي نيوز” وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تغريدة على “تويتر”: “الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري تهبط في مطار جدة ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر”.

وأكد في تغريدة أخرى أن الطائرة كانت تحمل وفدا دبلوماسيا قطريا، حضر لإجراء محادثات بشأن القمتين الخليجية والعربية.

وأشار في تغريدة ثالثة إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي تواجد على متن الطائرة حط بمدينة جدة، وأن الطائرة عادت أدراجها إلى الدوحة خالية وقال: “الساعة 2 صباحا (الآن) بعد نزول الوفد الدبلوماسي القطري في جدة، تعود الطائرة الأميرية خالية من الركاب إلى الدوحة عبر الأجواء السعودية”.

وكانت الخارجية القطرية، قالت على موقعها، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني تلقى رسالة خطية من الملك سلمان، يدعوه فيها إلى حضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة المكرمة في 30 مايو الجاري.

وتعيش دول الخليج أسوأ أزمة في تاريخها حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017، علاقاتها مع قطر وفرضت ضدها إجراءات غير مسبوقة.