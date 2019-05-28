كوشنر يزور الرباط وعمان وإسرائيل لبحث "صفقة القرن"

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكلف خطة السلام الإسرائيلية - الفلسطينية، جاريد كوشنر، يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان واسرائيل، برفقة ذراعه الأيمن والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية، براين هوك.

ولم يعط البيت الأبيض أي ايضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكوشنر الذي كلفه ترامب منذ سنتين التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الفلسطينيين والإسرائيليين يزور اعتباراً من 1 حزيران/يونيو سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب إلى بريطانيا.

ومن المرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و 26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد، وهو المؤتمر الذي أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعته ودعت الآخرين لذلك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن كوشنر يصل إلى فلسطين المحتلة على خلفية أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية وإمكانية تقديم موعد الانتخابات، ومن المقرر أن يجتمع مع نتنياهو في القدس رغم وجود مخاوف من إعادة الانتخابات في "إسرائيل".

وكشفت هذه الوسائل عن وجود خشية من أن لا تسمح الانتخابات المبكرة في "إسرائيل" للأميركيين المضي قدماً في إطلاق خطتهم للسلام (صفقة القرن).