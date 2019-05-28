100 ألف مُصلٍ يؤدون صلاة الترويح بالأقصى

أدى نحو مائة آلف مصلٍ من مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 194، الليلة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

وبدأت جموع المواطنين بالتدفق على المسجد الأقصى منذ ساعات عصر اليوم، وشارك الآلاف في صلاة المغرب وفي تناول وجبات الافطار الجماعية والأسرية في باحات المسجد، في حين انضم عشرات الآلاف من المصلين وشاركوا بأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى بعدما انتشروا في مُصلياته وباحاته ولواوينه ومرافقه المختلفة.

على الصعيد ذاته، طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين بحشد أكبر عدد ممكن في صلاة الجمعة الأخيرة بشهر رمضان في المسجد الاقصى لتصل الى مليون مُصل، ودعوا الى انضمام المزيد من المواطنين للاعتكاف فيه، والتصدي صبيحة يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعصابات المستوطنين بعد دعوات ما تسمى بـ"منظمات" الهيكل المزعوم لأنصارها في المشاركة الواسعة في اقتحامات الاقصى صباح الأحد القادم تزامنا مع ما يسمى ذكرى توحيد القدس.

ويستثمر المصلون والمعتكفون وجودهم في المسجد الأقصى بالتعبّد، والصلاة، وتلاوة القرآن والاستماع الى الدروس والمواعظ الدينية.

الى ذلك، تشهد القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها ومحيط بوابات المسجد الاقصى الرئيسية حركة نشطة، وعمليات تسوق واسعة بفعل الأعداد الضخمة الوافدة الى المسجد المبارك.