الكنيست "الإسرائيلي" يقرر إجراء انتخابات تشريعية جديدة

صادقت اللجنة المختصة للكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة الأخيرة.

ووفق صحيفة معاريف العبرية، سيتم اجراء الانتخابات التشريعية الاسرائيلية الجديدة الموافق الثلاثاء 17 سبتمبر 2019.

وصادق 66 عضوا في الكنيست بالقراءة الأولى من أصل ثلاث على مشروع قانون لحل الكنيست والتوجه لإجراء انتخابات تشريعية معادة، وقد عارضه 44 عضوا.

وتسببت انقسامات بين حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف بقيادة ليبرمان وحزب التوراة اليهودي المتحد بشأن مشروع قانون للتجنيد العسكري يتناول الإعفاءات التي يتمتع بها الطلبة اليهود المتطرفون، في وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

والمقاعد البرلمانية الخمسة التي فاز بها حزب "إسرائيل بيتنا" في الاقتراع في أبريل/نيسان حاسمة لتمكين نتنياهو من الأغلبية البرلمانية.

وحصل الليكود على 35 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصل عليها منافسه الرئيسي حزب "أزرق أبيض" الوسطي. لكن الليكود حصل على دعم من كتلة يمينية كبرى.

وفي مواجهة مع حزب التوراة اليهودي المتحد، قال ليبرمان إنه يجب على اليهود المتطرفين أن يشاركوا يهود إسرائيل الآخرين في عبء التجنيد الإجباري.

وتقول الأحزاب اليهودية المتطرفة إنه يجب إعفاء طلاب المدارس الدينية إلى حد كبير من التجنيد كما كان الحال منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948.

لكن بعض المعلقين وأعضاء من الليكود أشاروا إلى أن دافع ليبرمان الحقيقي هو أن يخلف نتنياهو في نهاية المطاف ويقود يمين إسرائيل، باستخدام مشروع قانون التجنيد ومأزق الائتلاف لإضعافه سياسيا.