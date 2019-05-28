صلاح: ليفربول قادر على حصد أبطال أوروبا ومباراة توتنهام معقدة

أعرب محمد صلاح، الدولي المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن ثقته التامة في لاعبي الريدز بحصد لقب دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام، يوم 1 يونيو/ حزيران المقبل، في إسبانيا.

وقال صلاح إن ليفربول قادر على حصد اللقب، خاصة وأن قيمة يورجن كلوب الكبيرة تزيد من فرص الريدز في تحقيق اللقب، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "الوطن سبورت".

وتطرق نجم ليفربول، للحديث عن مواجهة توتنهام، قائلًا: "المباراة ستكون معقدة جدًا، بسبب مواجهة الفريق الإنجليزي من قبل في الدوري الإنجليزي، ولكن البطولة ستكون لليفربول والفريق يريد الفوز بها".

وتابع محمد صلاح: "المباراة ستكون حساسة جدًا بالنسبة للاعبين، الجميع متحمس لخوض تلك المباراة المصيرية والمرتقبة".

وكان ليفربول قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية نظيفة، وانتصاره برباعية على النادي الكتالوني في مواجهة الإياب.

وفي المقابل، نجح فريق توتنهام في التأهل إلى نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب سقوطه أمام أياكس أمستردام الهولندي، في ذهاب نصف نهائي تلك البطولة بهدف نظيف، وانتصاره بنتيجة 3-2 على النادي الهولندي الكبير في إياب نصف نهائي البطولة.

في سياق متصل، أكد الإنجليزي هاري كاين، مهاجم نادي توتنهام، جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد ليفربول، السبت المقبل، في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.

وقال كاين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في 9 أبريل/نيسان الماضي: بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي، ليس هناك أي مشكلة حتى الآن.

وأوضح قائد المنتخب الإنجليزي: يتعين علي الآن العمل لاستعادة قمة مستواي وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب، مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما إذا كنت جاهزا للذهاب إلى مدريد من عدمه".

وكان مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أبدى في وقت سابق اليوم تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كاين لخوض نهائي دوري الأبطال.