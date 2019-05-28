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كنائس القدس تتفق على ترميم كنيسة القيامة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 28 مايو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أنه تم الاتفاق بين الكنائس الثلاث في القدس- اليونانية والأرمينية والكاثوليك الفرنسيسكان، على ترميم كنيسة القيامة في القدس بتكلفة تصل إلى عشرات ملايين الدولارات.

وتم يوم أمس توقيع اتفاق بين ممثلي الكنائس الثلاث، ينص على تنفيذ أعمال ترميم تاريخية واسعة، هي الأولى من نوعها، حيث ستشمل ترميم أسس الكنيسة ورصف أرضيتها."

وقد شهدت الكنيسة أعمال ترميم في الماضي، لكن الكنائس قررت الآن ترميم أجزاء كبيرة من الكنيسة لم يسبق ترميمها. وقال رؤساء الكنائس أن مشروع الترميم سيتم على مرحلتين: المرحلة الأولى ستشمل دراسة أسس الكنيسة، من أجل تحديد وضعها الحالي، والثانية، ترميم الأسس ورصف أرضية الكنيسة.

ولهذا الغرض، سيصل إلى إسرائيل وفدان من الخبراء من المؤسسات الأكاديمية والعلمية الإيطالية التي تتمتع بأعلى مؤهلات لتنفيذ أعمال ترميم كهذه.

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