المبادرة الأولى من نوعها.. الشرافي يتنازل عن رئاسة جامعة الأقصى لطالبة

في لفتةٍ هي الأولى من نوعها، تنازل رئيس جامعة الأقصى المستشار كمال الشرافي عن مهام منصبه ليومٍ واحدٍ لطالبة من الجامعة، تقديراً منه لمبادرة قدمتها الطالبة لتعزيز المشاركة الشبابية، ومشاركة المرأة في تولي المناصب القيادية والإدارية.

الطالبة المبدعة نسرين أبو زر (23 عاماً) سعت منذ وقتٍ طويل لتعزيز دور الشباب في المناصب الإدارية والقيادية، وحاولت منذ دخولها جامعة الأقصى بغزة لتعزيز المشاركة الشبابية في عملية صنع القرار على جميع المستويات، من خلال سلسلة من المبادرات.

إيمانها بفكرتها دفعها لتقديم مبادرة إلى رئيس جامعة الأقصى المستشار د. كمال الشرافي لتتولى منصب رئاسة الجامعة، وهو ما واجهه د. الشرافي بإيجابية عالية ومرونة كبيرة، وعلى الفور أصدر قراراً بتنصيب الطالبة نسرين أبو زر رئاسة الجامعة مع إعطائها كامل الصلاحيات.

نسرين أبو زر تقول "الفكرة لم تكن عبثية، الفكرة جاءت لتعزيز دور الشباب والمرأة في العمل الإداري والقيادي والريادي"، مشيرةً إلى أنّ الأطر الطلابية وطلبة الجامعة تفاعلوا مع مبادرتها ودشنوا هاشتاجاً بعنوان #نسرين_رئيسة_جامعة_الأقصى.

وأشارت أبو زر إلى أنَّ المبادرة ومثيلاتها تعزز دور الشباب الفلسطيني في تولي زمام القرار في الوطن، لافتةً إلى أنَّ الشباب هم روح الوطن، وهم أمل المستقبل، ورواد التغيير إلى الافضل.

بدوره، تفاعل الدكتور الشرافي مع مبادرة الطلبة أبو زر ونشر على صفحته في فيس بوك صوراً لتقلد أبو زر منصب رئاسة الجامعة ليومٍ واحد.

وكتب الشرافي على صفحته "جامعة الأقصى حاضنة لكل المبادرات الخلاقة وكذلك الابداع والمبدعين من الطلبة".

وشدد الشرافي على حرص إدارة جامعة الأقصى على تشكيل شخصية الطالب الجامعي، وإتاحة الفرص لهم لخوض التجارب العملية والإدارية في الجامعة، والاطلاع عن كثب على حجم المهام الكبيرة في إدارة الجامعة وكلياتها ومراكزها المختلفة.

وقدمت أبو زر العديد من التوصيات لإدارة جامعة الأقصى في سياق تطوير العمل الأكاديمي والإداري، مثنية على دور الدكتور الشرافي في رفعة وتطوير الجامعة.

وعقدت أبو زر سلسلة من الاجتماعات مع الأطر الطلابية، والشؤون الأكاديمية، والإدارية، والأمنية في جامعة الأقصى، وقدمت العديد من التوصيات في سبيل الارتقاء في المسيرة التعليمية في الجامعة.

















