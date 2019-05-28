لعنة حكم نهائي دوري أبطال أوروبا تطارد ليفربول وتوتنهام

كشفت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام السبت المقبل بين ليفربول وتوتنهام الانجليزيين على ملعب "واندا متروبوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد الاسباني.

وأسند يويفا نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا، بينما سيعاونه مواطناه يوري برابروتنيك وروبرت فوكان، فيما سيكون الإسباني أنطونيو لاهوز هو الحكم الرابع.

وسيتولى الهولندي داني ماكيلي مهمة حكم الفيديو المساعد لحكم نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، وسيعاونه مواطنه بول فان بويكل والألماني فيلكس زاوير، أما حكم التسلل في تقنية الفيديو فسيكون الألماني مارك بورش.

أبرز مباريات سكومينا

أدار سكومينا العديد من المباريات المهمة في مسيرته، ولكن أبرزها كانت نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وأياكس أمستردام 2017، والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد.

كما أدار الحكم السلوفيني مباراة السوبر الأوروبي بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد عام 2012، والتي انتهت بفوز الروخيبلانكوس بنتيجة 4-1.

وخلال النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا أدار سكومينا مباراتي مانشستر سيتي مع هوفنهايم، و ليفربول مع نابولي في دور المجموعات، بالإضافة إلى مواجهتي أياكس أمستردام مع ريال مدريد، وباريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في ثمن النهائي.

سجل مخيف

يملك سكومينا سجلًا مخيفًا مع طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا خلال المباريات الأوروبية التي سبق أن أدارها لـ ليفربول أو توتنهام.

فمع ليفربول ظهر سكومينا حكمًا للساحة 5 مرات، حيث حقق ليفربول فوزًا واحدًا بينما خسر 4 مرات، ولم يتعادل الفريق الإنجليزي في أي مباراة يديرها الحكم السلوفيني.

وعلى الجانب الآخر، فإن سكومينا أدار 3 مباريات أوروبية لتوتنهام، حيث تعادل السبيرز معه مرتين، بينما خسر مرة واحدة، ولم يسبق أن حقق الفريق اللندني أي فوز في لقاء يديره الحكم السلوفيني.