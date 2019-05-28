سحب قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية في غزة

جرت في مقر اتحاد الكرة الفلسطيني، قرعة بطولة كرة القدم الشاطئية الرابعة، اليوم، الثلاثاء، والتي تنفذها اللجنة الأولمبية الفلسطينية بتمويل من حكومة اليابان، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع اتحاد الكرة ضمن برنامج الرياضة للشباب الفلسطيني "PYSL".

وحضر القرعة التي تخللت تسليم الملابس الرياضية على الأندية المشاركة، إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد الكرة، سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد، محمد العمصي الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية، عماد التتري أمين سر لجنة المسابقات، عماد هاشم المدير الفني لمنتخب الكرة الشاطئية ومندوبي الأندية المشاركة.

وتنطلق البطولة في العاشر من يونيو/ حزيران المقبل بمشاركة 12 ناديا، على ملعب الشرطة على شاطئ بحر غزة.

ورحب أبو سليم بمندوبي الأندية المشاركة، متمنيا التوفيق للفرق في البطولة الرابعة.

وهنأ أبو سليم المنتخب الوطني للكرة الشاطئية على الإنجاز الكبير الذي تحقق في البطولة الآسيوية الأخيرة التي أقيمت مؤخرا بتايلند، وحل خلالها منتخب فلسطين رابعا.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى (خدمات خانيونس، شباب جباليا، الزيتون).

المجموعة الثانية (الشاطئ، شباب خانيونس، الهلال).

المجموعة الثالثة (الشجاعية، شباب رفح، الصداقة).

المجموعة الرابعة (بيت حانون الأهلي، غزة الرياضي، الجلاء).

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني إلى الأدوار الإقصائية.