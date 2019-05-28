هكذا يستعد ليفربول لـ نهائي دوري أبطال أوروبا حال أصيب محمد صلاح

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لموقف مشابه لما حدث الموسم الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا حال أصيب النجم المصري محمد صلاح .

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الانجليزيين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد.

وشهد الموسم الماضي من نهائي دوري أبطال أوروبا إصابة النجم المصري محمد صلاح خلال المباراة النهائية لدوري الأبطال التي جمعت فريقه ليفربول وفريق ريال مدريد، وكانت النتيجة لصالح الريال.

المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب أكد أن فريقه يستعد لـ نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة موقف مشابه لما حدث في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بإصابة محمد صلاح.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نستعد فنيًا ونفسيًا لتكرار موقف مثل إصابة محمد صلاح في نهائي العام الماضي، فقد عملنا طوال الموسم على التحضير لهذه المواقف".

وأضاف: "لعبنا مرات عديدة بدون لاعبين مهمين، ومع ذلك حققنا الانتصارات".

وتابع مدرب ليفربول: "عندما غاب فيرمينو شارك شاكيري وقدم أداء مميزًا، وغيرها من المواقف التي تعرضنا لها".

وأوضح أن إصابة محمد صلاح في نهائي أبطال أوروبا ليست ذكرى جميلة، نتمنى ألا يتكرر الأمر مجددًا.. فمن الصعب على أي مدرب أن يُصاب نجم فريقه في مباراة نهائية".

وأشار إلى أن فريقه جاهز للمباراة باستثناء نابي كيتا ستكون مقاعد البدلاء مليئة باللاعبين الجاهزين عكس نهائي الموسم الماضي.

وكان محمد صلاح، قد غادر نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، أمام ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في الكتف عقب كرة مشتركة مع سيرجيو راموس.