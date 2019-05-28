"مقلوبة التحدي".. رسالة من فوق الأنقاض في غزة الى القدس!

قام عدد من النشطاء و الاعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة يوم أمس الاثنين بتنظيم فعالية أطلقوا عليها فعالية "مقلوبة التحدي والمقاومة"، و ذلك فوق انقاض عدد من المنازل التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير.

و شارك في الافطار مجموعة من أصحاب المنازل المدمرة والنشطاء وممثلي الفصائل على أنقاض المنازل المدمرة في رفح، وتناولوا أكلة المقلوبة، وهي من أشهر الأكلات الفلسطينية خلال فعالية "مقلوبة المقاومة.. حياة فوق الركام".

الصحفي "عادل زعرب"، و هو أحد القائمين على هذه الفعالية أكد بأن الفعالية تمت بمشاركة عدد من المبادرين الصحفيين، وتأتي تعبيراً عن وحدة و ترابط شعبنا في كل أماكن تواجده.

و قال زعرب في تصريح لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" إن هدف هذه الفعالية أيضاً هو تعزيز الحياة فوق منازل المواطنين التي دمرتها قوات الاحتلال خلال الفترة الماضية، و تأكيداً على الالتفاف الشعبي اصحاب هذه المنازل في معاناتهم، لا سيما بعد ما أصابهم من تدمير وتشرد.

و أشار الى أن الفكرة جاءت من كون "المقلوبة الفلسطينية" لها رمزية تراثية خاصة، كما أن تنظيم هذه الفعالية يأتي تيمناً بنساء القدس اللاتي يسكبن "المقلوبة" في باحات المسجد الأقصى، في تحدٍ واضح لقوات الاحتلال.

و أكد بأن الفعالية حملت رسالة من رفح الصمود رغم الدمار و الخراب الى القدس، للتأكيد على زوال الاحتلال، و على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه و برغم الجراح و الالام، الا اننا صامدون فوق هذه الارض ندافع عنها، و نبني حياة من فوق الركام.

و أشار الى مشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، و الصحفيين في الافطار، لافتاً الى أن اختيار "المقلوبة" في هذه الفعالية يأتي للتأكيد على هوية هذه الاكلة الفلسطينية، التي يحاول الاحتلال سرقتها، مؤكداً بأنها (المقلوبة) نراث فلسطيني خالص، و ليس "اسرائيلي".

و لفت الى أن فعالية "مقلوبة المقاومة.. حياة فوق الركام" رسالة للعالم للتأكيد على احقية الفلسطيني بتراثه الذي يحاول الاحتلال سرقته، بكافة اشكاله، بما فيه أكلة "المقلوبة".

ودمرت قوات الاحتلال 100 وحدة سكنية كليا و700 جزئيا خلال يومين من عدوانها على قطاع غزة في 5 و6 مايو/أيار الجاري.





















