تعرف على تكلفة الانتخابات في "إسرائيل"

تستعد اسرائيل لاحتمال الذهاب الى حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة، لكن وزارة المالية في اسرائيل قالت ان تلك الخطوة سوف تكلف الخزينة نصف مليار شيكل ولا توجد ميزانية لهذا الغرض.

وتبلغ ميزانية لجنة الانتخابات في اسرائيل 256 مليون شيكل، وهذا جزء صغير فقط من المبلغ المطلوب.

ونقلت المواقع العبرية عن ممثل وزارة المالية قوله" حل الكنيست تكلف ما لا يقل عن 475 مليون شيكل، الأمر الذي يتطلب ميزانية لذلك".

وتم تفصيل النفقات كالاتي: ميزانية لجنة الانتخابات - 256 مليون دولار ، تمويل الأحزاب - 195 مليون دولار ، تكلفة الانتخابات التمهيدية للحزب - 20 مليون دولار، وقروض الأحزاب - تقدير 180 مليون شيكل.

ومع ذلك، طالما دخل حزب ما في الكنيست الثانية والعشرين، فلا توجد مشكلة في السداد بعد حصوله على قرض، لكن الحزب الذي يفشل سيواجه مشكلة في تحصيل ديونه. لذلك ، نظرًا للأطراف التي لن تدخل ، تقدر الخزانة أن "الدولة" ستخسر 138 مليون شيكل.