رغم التفاهمات.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات لحدود غزة

يعمل جيش الاحتلال على زيادة عدد قوات الاحتياط عن طريق أوامر تعبئة خاصة لإنشاء فرق إطفاء لمواجهة الحرائق الناجمة عن البالونات الحارقة والتي تتوقع قوات الاحتلال بأن ترتفع وتيرتها خلال الأيام القادمة.

ووفقا لتقييم الوضع، تمت الموافقة على تعبئة عشرات جنود الاحتياط لتعزيز قوات الإطفاء في مواقع مكافحة الحرائق لشعبة غزة كجزء من الاستعدادات لاحتمال زيادة الحرائق باستخدام البالونات الحارقة.

وفي العام الماضي، طور الجيش الإسرائيلي أطقمًا محمولة لمكافحة الحرائق بما في ذلك غرفة حربية تستقبل وتحلل المعلومات من الميدان وتوجهها إلى أطقم الاطفاء.

ووفقًا لتقديرات الجيش يقول موقع "واللاه" العبري بناءً على المعلومات الاستخبارية، فإن الفصائل في قطاع غزة، برئاسة حماس ، تشجع على إطلاق البالونات الحارقة على الرغم من التفاهمات بين الجانبين وذلك لممارسة الضغط على إسرائيل لتشجيع تنفيذ التفاهمات بين الطرفين، بوساطة مصر .