إعلان هام من شركة الكهرباء بغزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة لتصويب أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة لتسوية مخالفاتهم.

وجاء في بيان الحملة:

لاعتبارات المصلحة العامة ونظراً للظروف الراهنة في قطاع غزة، والحاجة الملحة لتقليل الفاقد الفني وضبط المخالفات والمحافظة على جدول كهرباء أكثر أماناً واستقراراً، فإن الشركة تعلن عن إطلاق حملة لتصويب أوضاع المخالفين ومنحهم فرصة لتسوية قضاياهم ومخالفاتهم عبر السماح لهم بالإبلاغ الطوعي عن مخالفاتهم مقابل الآتي:

1- خصم 50% على الغرامات وخصم 30% على فرق الاستهلاك لجميع القضايا المضبوطة، والتي يرغب المواطن بحلها خلال فترة الحملة شريطة الدفع النقدي.

2- إعفاء كل مواطن يقوم بالتبليغ عن المخالفة بنفسه من اجمالي مبلغ غرامة المخالفة.

3- ضرورة تصويب الوضع الفني وعمل آلية سداد فعال كشرط لإتمام العملية.

4- بالنسبة للقضايا المحكومة التي أتخذ فيها قرار سابق، سيتم الخصم على مبلغها المتبقي وليس على اجمالي المبلغ السابق شريطة الدفع النقدي.

5- العرض المذكور يسرى على الاشتراكات المنزلية فقط.

6- سيسمح بتقسيط فرق الاستهلاك من خلال السداد الآلي أو مسبق الدفع.

7- الحملة سارية المفعول حتي تاريخ 26/8/2019م.

8- للاستفسار أو المراجعة بالخصوص يمكنكم التوجه لمراكز العناية بالمشتركين في مقرات الشركة كل في محافظته، أو الاتصال على الرقم 133 الخاص بمركز استعلامات الشركة.

مع تحيات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة