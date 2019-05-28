كوشنير يزور الأردن غداً والملك عبد الله يتلقى اتصالاً من ملك البحرين

من المقرر أن يصل المبعوث الامريكي جاريد كوشنير غدا الأربعاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقاً لوكالة عمون الاردنية فإن مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصهره، جاريد كوشنر، سيزور الاردن غداً الاربعاء، في جولة يزور خلالها عدة دول في المنطقة.

وقالت تقارير أردينة أن صهر الرئيس ترامب سوف يجري مباحثات بشأن خطة السلام الامريكية المعروفة بصفقة القرن.

وفي سياق منفصل تلقى الملك الأردني عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تم خلاله التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والبحرين، والحرص على توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى استعراض التطورات الإقليمية الراهنة، ومساعي التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

يأتي ذلك في إطار استضافة البحرين للمؤتمر الاقتصادي دعت اليه الولايات المتحدة اواخر الشهر المقبل لبحث الشق الاقتصادي من صفقة القرن، وهي الخطوة التي لاقت معارضة السلطة الفلسطينية ومقاطعتها.