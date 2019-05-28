وصول وفود اجنبية عدة إلى قطاع غزة

وصل ظهر اليوم الثلاثاء مجموعة من الوفود الاجنبية إلى قطاع غزة عبر حاجز "أبرز" بيت حانون شمال القطاع.

وقالت الادارة العامة للمعابر: "إن الشخصيات الدبلوماسية عدة عبرت من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بينهم وفد من الاتحاد الاوروبي مكون من 5 أفراد اضافة إلى وصول مدير منظمة الغذاء العالمي".

وأشارت الادارة ان "جيرالاد روكن جوب" مدير منظمة الصحة العالمية وبرفقته الدكتورة سارة حليمة وصلا الى قطاع غزة بالتزامن مع وصول "بيررو جيفالير" مدير المعهد الفرنسي ووفد مرافق له مكون من " 5 " افراد.

وفي ذات السياق غادر وفد نسوي من قطاع غزة الى مدينة القدس المحتلة.

واكدت الادارة ان الوفد عبارة عن فريق للمشغولات اليدوية والتراث الشعبي غادر غزة للقدس وهو مكون من 14 سيدة للمشاركة في معرض تراثي.