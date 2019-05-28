توضيح من لجنة الحج بوزارة الأوقاف بغزة حول تأخر خروج بعض الحجاج للعام القادم

أصدرت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية (المحافظات الجنوبية) بيانا صحفيا توضيحيا اكدت فيه أن الاعداد المتبقية وفق الجدول التسلسلي لأسماء الحجاج المنوي خروجهم للحج العام القادم 1441هـ , بلغ (1558) حاجًا وحاجة, وذلك بعد الانتهاء من الاعلان عن العدد المقرر سفرهم لهذا العام 1440هـ والبالغة (2508) حاج وحاجة.

وأوضحت اللجنة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنها كانت قد أجرت قرعة علنية عام 2013م لجدولة الأسماء بشكل تسلسلي, مما يتيح المجال لهم بالمحافظة على حقوقهم بالسفر ومعرفة كل حاج عن العام التي سيؤدي الفريضة فيها وفق ما أفرزته القرعة العامة منوهًة الى أن سبب تأخر هذا العدد من الأسماء المتبقية في الكشوفات جاء نتاج تقليص عدد حجاج العالم العربي والإسلامي بنسبة (20%) وقبل 4 اعوام بسبب التوسعة بالحرم ما أدى لتقليص عدد (500) حاج من العدد الأساسي لحصة قطاع غزة على مدار أربع سنوات حيث تم تأخير خروج(2000) حاج ضمن هذه الأعوام التي تم فيها التقليص.

وبينت اللجنة أنها أجرت قرعة لبعض المناطق التي انتهت اعدادها وفق الجدولة كالوسطى وجباليا وبيت حانون وبيت لاهيا وخانيونس الشرقية بهدف معالجة النسب الخاصة بهم, لافتةً الى أن عدد الحجاج المتبقي لمحافظة غزة (1395)حاج في حين أن عدد حجاج خان يونس (110) حاج ورفح (53) حاج.

وقالت اللجنة: "ستكون أحقية السفر العام القادم للأعداد المتبقية, وفي حال حصلت فلسطين هذا لعام على مكرمة سعودية بزيادة اعداد الحجاج فإن الأولوية ستكون لها في السفر وذلك وفق الجدول التسلسلي ضمن الكشوفات