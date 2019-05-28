معتمرة هندية بلباس "إحرام رجال"تثير ضجة عبر مواقع التواصل

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعتمرة من أصول هندية وهي مرتدية إحرام الرجال، بدون غطاء رأس، وكتفها مكشوف في صحن المطاف ، مما اثر حالة من السخط والاستهجان لما قامت به الهندية.

وحسب ما يظهر الفيديو فقد احاط بها رجال من الأمن مع علامات استهجان واستغراب من المعتمرين الذين اعتبروها اساءة للإسلام.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر وسائط التواصل الاجتماعي حيث علق بعضهم بأن المرأة تبدو من الجنسية الهندية، ولا تعرف سنن العمرة ، والبطء من قبل القائمين في الحرم على التعامل السريع مع المعتمرة قبل الوصول لصحن الكعبة.

سعاد العمري على حسابها على تويتر قالت "الجهل بالشريعة دفع امرأة هندية لان تلبس ملابس الإحرام الخاصة بالرجال لأداء العمرة ..

وتساءلت "اين علماء المسلمين في الهند ودعاتهم وكيف سمحوا لها بهذا العمل الغير شرعي اللهم اهد واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات"

وقال حلفي وربي الله على حسابه على تويتر "رجال الامن جزاهم الله عنى كل خير يمنعون معتمرة هنديه فاهمه الاحرام خطاء ولبسة الاحرام كما يابسه الرجال طلبو منها التستر بلبس احرام المراءة واكمال عمرتها الحمدالله الذي فضلنا على كثيراً من العالمين وهذا يعود فضله لله ثم لولا امرنا الذي طبقو الشريعة وكتاب الله وسنة نبيه في بلاد الحرمين.

#فيديو.. معتمرة هندية ترتدي ملابس إحرام رجالية مثل فستان الساري pic.twitter.com/5DbhKh6iof — الخليج الجديد (@NewKhalij) ٢٧ مايو ٢٠١٩

رجال الامن جزاهم الله عنى كل خير يمنعون معتمره هنديه فاهمه الاحرام خطاء ولبسة الاحرام كما يابسه الرجال طلبو منها التستر بلبس احرام المراءه واكمال عمرتها الحمدالله الذي فضلناعلى كثيراً من العالمين وهذا يعود فضله لله ثم لولاةامرنا الذي طبقوالشريعه وكتاب الله وسنةنبيه في بلادالحرمين pic.twitter.com/uX7PxXOtIO — حلفي وربي الله (@khayal20122) ٢٧ مايو ٢٠١٩

جهل بالشريعة دفع امرأة هندية لان تلبس ملابس الإحرام الخاصة بالرجال لأداء العمرة

اين علماء المسلمين في الهند ودعاتهم وكيف سمحوا لها بهذا العمل الغير شرعي اللهم اهد واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والامواتhttps://t.co/jD9YUvELpA — سعاد العمري (@drso2020) ٢٧ مايو ٢٠١٩