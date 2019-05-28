الاحتلال يحاصر المصلين في الأقصى لتأمين اقتحامات المستوطنين

فرضت قوات الاحتلال اليوم الاثنين حصارا على المصلين والمعتكفين في المُصلى القبلي بالمسجد الأقصى المبارك لتأمين اقتحامات استفزازية جديدة لقطعان المستوطنين؛ الأمر الذي تسبب بأجواء متوترة في المسجد حتى انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية.

وقال شهود عيان: إن الحصار بدأ مع بدء اقتحامات المستوطنين للمسجد صباح اليوم وجولاتهم الاستفزازية فيه، في حين صدحت حناجر المصلين المحاصرين بهتافات التكبير الاحتجاجية، كما اغلق المعتكفون ابواب المصلى القبلي لتفويت الفرصة على اقتحامه من جنود الاحتلال أو تصوير المصلين.

وكانت الأوقاف الاسلامية طلبت من شرطة الاحتلال عدم السماح باقتحامات جديدة للمستوطنين خاصة في العشرة الأواخر من شهر رمضان الكريم.