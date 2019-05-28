مواقع التواصل الاجتماعي تتصدى لإغلاق الحسابات

مازالت أصداح إغلاق إدارة موقع "الفيسبوك"، لعشرات الحسابات الفلسطينية دون تحذير ـو إنذار مسبق مستمرة، في واقعة تكررت كثيراً لكنها تصاعدت بشكل كبير وبأعداد كبيرة خاصةً للفلسطينيين كصحفيين ونشطاء وخبراء.

وقد تَصَدت مواقع التواصل الاجتماعي لإغلاق صفحة الفيسبوك لصفحات الفلسطينيين، الذين اعتبروا الاجراء مخالفة واضحة لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

وكانت صفحات المواقع قد عجت بالحديث عن إغلاق عشرات الحسابات لنشطاء فلسطينيين وصفحات لمؤسسات وشخصيات اعتبارية ورسمية وحكومية من قبل إدارة الفيسبوك دون سبب يذكر في محاولة لملاحقة المحتوى الفلسطيني.

كتب الصحفي هاني الشاعر الذي أغلقت صفحته الشخصية:"" نعلمكم بأن هذا حسابي الرسمي الأن.. بعد إقفال إدارة "فيس بوك" حساباتي الرسمية والاحتياطية، ولو أقفلو 100حساب لي .. مستمر في العمل والتغطية.. ولن نتوانى في فضح جرائم الاحتلال"..

وكتب الإعلامي علاء سلامة:" الفيس بوك يغلق حسابين لي على الفيس بوك ، وسأتواصل معكم على هذا الحساب إن شاء الله".

فيما كتب الصحفي محمد اللوح:" بالرغم من حملات التشويه المعتمدة من قبل الاحتلال، وبعد إغلاق حسابي الرسمي من قبل إدارة فيسبوك تواصلت مع أحد الأصدقاء وهو مهندس وخبير إلكتروني في مجال الهكر لمحاولة استرداد الحساب تبين وجود حملة مسعورة من قبل الاحتلال وفيسبوك علي صفحات الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في محاولة لإخماد صوت الحق الفلسطيني.

وأوضح الخبير، بأنه من الصعب استرداد الحساب نظرا لادعاء فيسبوك بأننا ننتهك محتوي خصوصية قانون النشر في محاولة لتبرير حذف الصفحات الفلسطينية.

وقال: بأنه تم إدراجكم وبقية الزملاء الذين تم نشر صورهم عبر موقع 0404 العبري ضمن لائحة الإرهاب والقائمة السوداء من قبل فيسبوك ومن الصعب إرجاع الحساب حيث تم سحب كافة البيانات قبل إغلاقه، مبيناً أنه حتى حساباتنا الحالية أيضا معرضة للإغلاق نظرا للتصنيف الغير أخلاقي من فيسبوك.

وأضاف: لذلك اقتضي التنويه بأنه ليس لدي أي حساب علي فيسبوك غير هذا الحساب بعد إغلاق الحساب الرسمي.