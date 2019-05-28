حماس: قصف لبنان وسوريا استمرار لعدوان الاحتلال على الأمة العربية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء، أن القصف "الإسرائيلي" للأراضي السورية واللبنانية، هو استمرار لعدوان الاحتلال المستمر على الأمة العربية على مستوى الأرض والإنسان، وامتداد للعدوان الذي لا يتوقف على فلسطين شعباً وأرضاً ومقدسات.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سوريا، هذا العدوان بأنه تجديد التأكيد على أن الاحتلال هو العدو المركزي للأمة العربية وللمنطقة، وهو يعمل على استغلال الخلافات الداخلية للأمة لمواصلة عدوانه، ولتمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت حماس على أنه أمام هذا السلوك الإسرائيلي، سيبقى مطلوباً من الأمة بكل مكوناتها إنهاء خلافاتها الداخلية، وتوحيد صفوفها، لبناء استراتيجية تواجه الصلف الصهيوني المدعوم من الإدارة الأمريكية.