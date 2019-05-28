ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:59 - 28 مايو 2019
سجون سجون
بنك فلسطين
مشاركة

 أكدت إذاعة "صوت الأسرى" أن ستة أسرى من الضفة يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالسجن المؤبد، وهم:

من مدينة قلقيلية/ الأسير أحمد صدقي سليمان رضوان (43 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2001.

ومن مدينة رام الله/ الأسير تامر راسم سليم الريماوي (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.
والأسير علي يوسف محمد عليان (42 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

ومن مدينة نابلس/ الأسير عماد معزوز علي عكوب (42 عامًا) المحكوم بالسجن 32 عامًا قضى منه 15 عامًا بعد اعتقاله عام 2004.
والأسير عبد الفتاح رياض عبد الفتاح زامل (44 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله 2003.

من مدينة طولكرم الأسير نمر مفيد يوسف محمد خليل (37 عامًا) محكوم بالسجن 18 عامًا قضى منه 16 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

متعلقات