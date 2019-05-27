ليبرمان يُخير نتانياهو بينه و بين "الحرديم" والليكود يتوعد بالانتقام منه

ذكرت صحيفة معاريف العبرية أنه في اعقاب تحميل نتنياهو ليبرمان المسؤولية عن فشل تشكيل حكومة "اسرائيلية" جديدة، رد رئيس "حزب اسرائيل بيتنا" ،افيغدور ليبرمان على نتنياهو قائلا: "الحديث هنا لا يدور عن اصلاحات تجميلية كما تقول، بل خنوع لأحزاب الحرديم المتدينين".

و أضاف مخاطباً نتانياهو: "اما أن نمرر قانون التجنيد بالقراءة التمهيدية الاولي والثانية والثالثة دون اي تغيير على القانون وبدون الحرديم فعليك انت تختار".

وقد اجرى بنيامين نتنياهو لقاءً صحافياً موجهاً للإسرائيليين حمل فيه ليبرمان برضه الانضمام للحكومة بسبب قانون التجنيد قائلا: " حتى اللحظة لم استطع اقناع ليبرمان من اجراء انتخابات جديدة".

و أكد أنه لا يوجد أي سبب للذهاب لانتخابات جديدة، متوقعاً ان تكون مصلحة "اسرائيل" فوق كل شيئ .

و دعا ليبرمان لأن يدرس قراره جيدا، خلال 48 ساعة، مطالباً الجميع ان يساعد لكي لا يتم التوجه لانتخابات جديدة .

كما اعطي نتنياهو تعليماته لاعضاء الليكود بعدم مهاجمة ليبرمان عبر وسائل الاعلام، غير ان قيادة حزب الليكود بعد بيان ليبرمان قررت شن هجوم اعلامي ضده.