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نتنياهو: أمامنا 48 ساعه فإما حل الكنيست أو انتخابات أو حكومة جددة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:12 - 27 مايو 2019
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
بنك فلسطين
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان أن يدرس قراره جيداً خلال 48 ساعة، وبعدها سنكون أمام إما حل الكنيست وانتخابات جديدة أو تشكيل إئتلاف حكومي جديد.

وحمل نتنياهو ليبرمان سبب فشل الجهود في تشكيل الائتلاف الحكومي بسبب رفضه الانضمام للائتلاف على خلفية قانون التجنيد.

وقال نتياهو في خطاب وجهه للإسرائيليين، :" لم أستطع إقناع ليبرمان حتي اللحظة من إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف، لا يوجد أي سبب للذهاب لانتخابات جديدة. داعياً الجميع أن يساعد لكي لا نتوجه لانتخابات جديدة.

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