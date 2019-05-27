الأسرى يغلقون سجن عسقلان بالكامل

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأثنين، أن الأسرى قاموا بإغلاق سجن عسقلان بالكامل، وذلك احتجاجا على قرار الإدارة المفاجئ والمتمثل بنقل ممثل المعتقل الأسير ناصر ابو حميد غدا صباحا الى سجن نفحة او ريمون.

واوضحت الهيئة أن الإدارة قامت بإبلاغ الأسير ابو حميد رسميا بنقله، علما ان الوضع بشكل عام كان هادئ، ولم يحدث اي إشكاليات تستدعي هذا القرار.

واضافت الهيئة "السجن الآن يعيش حالة من التوتر، والاسرى لن يبقوا صامتين امام هذه العنجهية، وفي حال نفذت عملية نقل الاسير ابو حميد، سيكون هناك تصعيد حقيقي، لأن هذه الخطوة بداية لسلسة من الخطوات التي تريد من خلالها الإدارة استهداف استقرار الحياة اليومية لهم".