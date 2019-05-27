ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

الأسرى يغلقون سجن عسقلان بالكامل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:54 - 27 مايو 2019
مفترق جفعاتي عسقلان مفترق جفعاتي عسقلان
بنك فلسطين
مشاركة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأثنين، أن الأسرى قاموا بإغلاق سجن عسقلان بالكامل، وذلك احتجاجا على قرار الإدارة المفاجئ والمتمثل بنقل ممثل المعتقل الأسير ناصر ابو حميد غدا صباحا الى سجن نفحة او ريمون.

واوضحت الهيئة أن الإدارة قامت بإبلاغ الأسير ابو حميد رسميا بنقله، علما ان الوضع بشكل عام كان هادئ، ولم يحدث اي إشكاليات تستدعي هذا القرار.

واضافت الهيئة "السجن الآن يعيش حالة من التوتر، والاسرى لن يبقوا صامتين امام هذه العنجهية، وفي حال نفذت عملية نقل الاسير ابو حميد، سيكون هناك تصعيد حقيقي، لأن هذه الخطوة بداية لسلسة من الخطوات التي تريد من خلالها الإدارة استهداف استقرار الحياة اليومية لهم".

متعلقات